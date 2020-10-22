許多男性以為酒精是催情劑，事實上喝酒不僅完全無法助性，甚至會讓你「敗性」而歸。專家表示，酒店等聲色場所常會提供水果盤給酒客，其實背後有原因，因為水果中的B群及維生素C能幫助代謝血液中的酒精，延緩酒醉的速度，讓人誤以為可以「千杯不醉」而越喝越多。
營養師程涵宇在《田原香健康網》表示，酒精中的乙醇會阻礙血液流通，所謂「借酒消愁愁更愁」，喝完酒後，雖然精神會處在較為亢奮的狀態，但全身的反射神經會變得緩慢，若不想醉得太嚴重，可透過下列3種方式解酒。
1. 多吃水果
水果中的B群及維生素C能幫助代謝流竄於血液中的酒精，延緩酒醉的速度，而這就是為何在酒店等聲色場所中，常會提供水果給酒客的原因。
2. 喝酒前先吃東西
喝酒前先吃點東西，能減緩酒醉情況，因為當腸胃中有食物正在消化時，一方面能避免貪杯過度，也能降低酒精被吸收的速率，減少宿醉的發生。
3. 喝檸檬水、蜂蜜水
新鮮的檸檬富含大量的維生素C，能有效清除血液中的酒精，緩解噁心、嘔吐症狀；而蜂蜜中含有特殊的果糖，可以促進酒精分解，減輕頭痛症狀，此外，蜂蜜還有安神的作用，可以幫助入睡，第二天起床也比較不會頭痛。
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(中時新聞網)
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