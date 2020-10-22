台灣去年約有近3000名兒少接受安置，這些兒少過去的恐懼、陰影恐將持續影響身心健康。林口長庚醫院研究發現，高達5成的寄養機構兒少有終身精神疾患，比平均高2成，其中注意力不足／過動症是一般兒少的1.5倍，憂鬱症是6.7倍，創傷後壓力症候群則是41倍。醫師呼籲政府，應更重視兒少權益。

林口長庚兒保中心今年針對2011至2014年間，來自桃園4家寄養機構的兒少進行研究，其中76人是社會局安置的個案，21人是高關懷處遇機構或司法安置的個案。

林口長庚醫院兒童心智科主治醫師梁歆宜研究團隊發現，寄養機構中的兒少，精神疾患的終身盛行率為54.6％，比台灣兒少精神疾患盛行率32.3％高2成，最常見行為規範障礙、注意力不足／過動症及對立反抗行為疾患。

值得注意的是，機構中的兒少注意力不足／過動症的終身盛行率為15.5％，是一般兒童的1.5倍；憂鬱症的終身盛行率是11.3％，是一般兒童的6.7倍；創傷後壓力症候群為4.1％，是一般兒童的41倍。這項研究已在今年3月發表於《台灣精神醫學期刊》。

梁歆宜表示，在兒童時期遭受虐待，不僅對精神心理層面造成影響，同時也會長期影響身體，包括生長發育與生理變化、長期發炎反應、破壞壓力賀爾蒙的系統的調節，也就是下視丘-腦垂腺-腎上腺軸的回饋控制系統。下視丘-腦垂腺-腎上腺軸除與壓力調控相關，同時也調節許多身體活動，包括消化、內分泌、免疫系統、心情和情緒以及能量貯存和消耗等。

此外，受虐經驗對孩子身心發展的影響也包括大腦的學習功能。在大腦神經系統的生化機制作用下，腦部杏仁核的恐懼反應被過度喚起，負責理性分析的前額葉皮質功能被抑制，使得兒少專注力下降，自我控制能力降低，變得衝動、易怒或躁動不安。

以從小失去爸爸的小妮（化名）為例，媽媽因為上晚班，晚上都會請男友照顧，但媽媽的男友卻長期對她性虐待，威脅她說「這是你和叔叔的秘密」。2年後的某天清晨，媽媽發現小妮下體流血，緊急送院才揭露這起不幸事件。小妮隨即被緊急安置在寄養機構，開始新的生活，但長期惡夢仍困擾著她，影響人際互動、親密關係，直到好幾年以後才逐漸走出陰影。

林口長庚兒保中心主任葉國偉醫師表示，完整的精神科診斷性評估、神經心理功能評估，可作為後續社會心理治療、機構照護及教育系統介入的依據。臨床心理師黃文怡也提醒，若受虐兒童出現明顯的失眠、焦慮、憂鬱、創傷後壓力症，進而影響生活適應、人際互動、學習，應先至兒童心智科就診，優先處理急迫的情緒行為問題，後續則可依狀態選擇適合的心理治療，以及長期腦部心智功能復健。

土城長庚醫院院長黃璟隆表示，醫療機構除了通報責任外，後續的醫療身心照護及資源轉介與整合，也是在兒虐處遇的重要任務。他同時呼籲政府，要更重視兒少權益，應營造合適的環境，幫助兒少健康成長。

(中時 )