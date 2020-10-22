受到美中貿易戰影響，華為手機供應鏈的PCB廠相互訂單驟減，19日宣布台灣廠生產線全部停止生產，今（22）天啟動第一梯次大量解僱，共有296名本國籍勞工及116名移工遭到資遣，勞工局辨理入廠說明會，協助求職和領取補助，另也對公司違反「大量解僱勞工保護法」開罰，將處新台幣10萬元至50萬元罰鍰。

相互公司總共僱用本國籍勞工498人和移工116人，合計共614人，依「大量解僱勞工保護法」第5條規定，勞資已召開兩次自治協商並達成共識，第1批10／22資遣7個部門共412位勞工，第2批11／8資遣130至140人，其餘人員預計於明年1月底全部資遣完畢。

已在相互任職20年的陳女表示，今年已經60歲了，前幾天才收到訊息但今天就被解僱了，不過也只能接受；55歲的阿玉則說，幸好孩子都大了，房子的貸款也付完了，只是還沒開始存退休金，有點措手不及，還好公司不是在嚴重虧損、付不出資遣費的時候才宣布倒閉，算是不幸中的大幸。

就業服務處新莊站站長王俐雯表示，24日將新莊體育館將舉辦就業博覽會，邀請包括嘉聯益、燿華電子等多家PCB相關廠商，可供相互勞工前往找工作，以便快速銜接職場。至於相互外籍移工，主要來自菲律賓和泰國，因為疫情導致引進成本增加，反而變成很搶手，約8成已找到新工作，將待僱傭關係結束後陸續轉出，部分選擇返國的移工仍可繼續住宿舍，等待薪資發放後再安排出境。

勞工局表示，現場召集就業服務處、外勞服務科、勞資關係科同仁辦理入廠說明會，現場並發放求職登記表，以便瞭解員工居住轄區分布，進而預先協調各站台專案協助申請失業給付。

至於相互公司違反「大量解僱勞工保護法」未於60日前通報計畫書，依該法第17條規定，處新台幣10萬元至50萬元罰鍰，勞工局將依法裁罰。勞工局呼籲，事業單位如有大量解僱情事時，應主動洽詢相關法令規定，勞工局並提供大量解僱線上通報服務，加速協助失業勞工重返職場。

(中時 )