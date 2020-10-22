據預報指出，20日內蒙及河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，環保署預估23日淩晨起東北風增強，將挾帶霾及沙塵南下影響我國北部空氣品質，午後影響中南部地區，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度視上游汚染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，恐發生揚塵現象。

環保署表示，此波沙塵20日於中國大陸內蒙地區測得懸浮微粒(PM10)小時最高濃度達789微克每立方公尺，北京及上海細懸浮微粒(PM2.5)分別為186及103微克每立方公尺，預計將伴隨東北風於23日凌晨開始影響臺灣，預測PM10濃度約150微克每立方公尺，PM2.5濃度約50微克每立方公尺，北部空氣品質為橘色提醒等級為主，傍晚以後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為普通等級，午後中南部地區逐漸受到影響及出現揚塵現象，多為橘色提醒等級。

環保署已因應境外污染可能影響空品狀況，除事先協調台電、麥電等燃煤電廠減排，降載，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，及特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。另外亦請雲林、高雄、屏東等地環保與河川主管機關，準備好河川揚塵的抑制工作，以降低空品惡化的影響。

(中時 )