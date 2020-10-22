NCC將在下周針對中天新聞台舉辦聽證會討論換照事宜，藍委林思銘今日於立院內政委員會詢問，若中華民國的媒體，公開支持特定政黨或特定政治人物，此舉是否違法？官員回應：言論自由，不違法。

林思銘一一詢問現場官員，警政署副署長蔡蒼柏說沒有違法，陸委會法政處處長蔡志儒表示，若是基於個人意見表達，不違法。法務部參事張春暉說，若是單純行為不違法。司法院刑事廳法官顧正德指出，若是單純的行為，是言論自由的表現。

林思銘表示，過去蔡英文總統說，沒有人需要為他的認同而道歉。這句話彰顯的意思是，不論是個人或媒體，都有表示的自由，也可受公評，沒有人應該為此受到刑罰。

林思銘指出，民進黨把4月7日訂為言論自由日，而10月26日中天新聞台的撤照聽證會就要舉行，但從剛才官員的回應顯示，新聞媒體有表意自由，公開支持特定政黨或特定政治人物都沒有違法，希望台灣不能成為一言堂，言論自由一定要保障。

(中時 )