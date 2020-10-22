陸股早盤上證失守3,300點 量子科技、疫苗股調整 12:092020/10/22 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股22日早盤低迷，上證指數上午收盤跌0.83％，報3,297.32點，失守3,300點關卡，成交額人民幣（下同）1,436億元。深圳成指上午收盤跌0.94％，報13,341.23點，成交額2,621億元。 22日早盤類股呈現普跌，此前火熱的量子科技、疫苗概念股在22日早盤有大幅調整狀況，而螞蟻集團概念股、銀行類股、第三代半導體概念股表現則是相對活躍。 (工商 ) #早盤 #量子科技 #盤跌 #成交額 #類股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盤中零股交易系列報導二十二－盤中零股交易 留意兩要點 04:102020/10/22 證券．權證 美國科技財報熱 供應鏈助威 04:102020/10/22 證券．權證 日盛Online APP下載量爆桌 android系統財經類下載排行榜第一名 04:102020/10/22 證券．權證 《晨間解盤》10日線有撐 短多仍可期(日盛投顧提供) 08:592020/10/22 財經 漲價效應 IC設計股強攻 04:102020/10/22 財經要聞 「日盛Online」APP下載量爆桌 android財經類下載排行居冠 09:512020/10/22 財經 喜迎旺季 和勤早盤股價開紅 09:352020/10/22 財經 林家無力回天 大同被外人搶走 股價狂噴漲停 11:222020/10/22 財經 《日股》日經疲弱不振 早盤挫低184點 11:242020/10/22 財經 《國際金融》干預大選消息擾局 道瓊指期跌近200點 11:242020/10/22 財經 財經熱門新聞 他驚洩大同下一步 老謝憂「像頭肥牛被肢解」 - 財經 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 最強媳婦無力回天 大同被外人搶走 股價狂噴漲停 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 晚1年買房北市每坪貴3萬 專家爆背後最大原因 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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