大陸A股22日早盤低迷，上證指數上午收盤跌0.83％，報3,297.32點，失守3,300點關卡，成交額人民幣（下同）1,436億元。深圳成指上午收盤跌0.94％，報13,341.23點，成交額2,621億元。

22日早盤類股呈現普跌，此前火熱的量子科技、疫苗概念股在22日早盤有大幅調整狀況，而螞蟻集團概念股、銀行類股、第三代半導體概念股表現則是相對活躍。

(工商 )