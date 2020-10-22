據住展雜誌統計，北台灣各縣市Q3新成屋、預售屋房價，大台北、桃竹、基隆與宜蘭等地房價全面上揚，且漲幅明顯擴大，尤以新北與桃園單季漲幅最大。住展雜誌研發長何世昌表示，房市因籠罩在資金行情氛圍之下，投資置產買盤比例擴張、且追價意願強烈，推升房價往上攻高，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣市與基隆市等地新建案房價，同步創下2018年反彈以來新高價。

何世昌認為，北台Q3房價仍處於復甦的軌道上，預期年底前政府出手打房機率不高，且央行也不會改變低利、貨幣寬鬆的環境，因此Q4房價走勢不會有太大改變。

北市Q3房價漲至87.6萬/坪，比Q2上漲0.6萬/坪、季漲幅約0.7%。若跟去年同期相比，則漲了3.4萬/坪、年漲幅約4%。何世昌分析，北市Q3呈現「預售強、成屋弱」的狀況，新成屋建案因成交不如預售熱絡，再加上囤房稅的壓力，單季反而跌掉近2萬／坪。雖然成屋價格下挫，但預售屋價格卻快速上漲，不僅抵消成屋的跌幅，更進一步帶領房價往上衝。

新北市Q3房價來到40.3萬/坪，比Q2上漲1萬/坪、季漲幅約2.5%。與去年同期相比，則上漲1.3萬/坪、年漲幅約3.3%。新北市新建案房價由新興重劃區領銜上漲，顛覆過去由市區作領頭羊的慣性；漲勢最兇猛的是板橋江翠北側重劃區，今年來漲幅飆破一成。

桃園市Q3新建案房價約23.8萬/坪，較Q2上漲0.7萬/坪、季漲幅約3%。與去年同期比較，則年漲1.2萬／坪、年漲幅約5.3%。桃園市季漲幅與年漲幅，均為北台灣之最。桃市與新北市狀況雷同，Q3房價上漲主要靠新興重劃帶頭上漲，漲勢集中於桃園、中壢、八德等區，尤以中路、小檜溪、青埔、擴大等重劃區漲幅較多。至於先前漲勢較大的龜山A7，以及大溪等地，Q3的漲勢暫歇。

新竹縣市Q3房價持續走高至23萬／坪，季增0.1萬、季漲幅約0.4%。和去年同期相比，則年漲0.8萬/坪、年漲幅約3.6%。今年以來，竹市東區、北區，以及竹縣竹北等地市況最火熱，時常出現「排隊搶房子」的景氣，房價漲勢也最凌厲。竹東、芎林、寶山、新豐與湖口等地，房價則普遍走揚。但香山、關西等地因買氣相對平淡，價格表現較為弱勢。

(時報資訊)