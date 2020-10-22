義大利周三新報新冠肺炎確診數為1萬5199人，再超越周日創紀錄的1萬1705人。周三新增127名死亡人數。

義大利為新冠病毒在歐洲首次出現和首次大流行的歐洲國家，總理孔蒂(Conte)表示，將避免類似今年三月和四月的全國大封鎖行動，取而代之的是要求地方當局自己做出最好決定。

Lombardy地區周一起已實施宵禁，禁止深夜聚會。羅馬附近的Lazio地區周三宣布宵禁，晚上關閉餐廳和禁止聚會，直得晨間5時。

儘管教育部長抗議要求學校應該開放，但是目前義大利政府已下令全國小學和中學全數暫時關閉到十月底。

法國周三確診數超過2.5萬人，過去12天當中有6天超過該確診數。患者住院人數在周三為連續第三天超過700名，為醫院帶來沉重負擔。

法國衛生單位周三新報2萬6676名確診人數，高於周二的2萬468人，但低於上周六創紀錄的3萬2427人。

由於疫情明顯再起，法國政府可能在周六宣布擴大宵禁範圍。法國在上周六宣布，巴黎和其他八個大城市從晚間九點起實施宵禁。

法國累計確診數目前為95.7萬人，本周末很可能突破百萬人，成為歐洲繼西班牙後第二個突破百萬的國家。目前七日平均確診數為2萬5480人。

(時報資訊)