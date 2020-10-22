韓國投資人也在擔心，美國另輪新冠肺炎紓困案有可能流產，不會在11月3日美國總統大選前推出。再加上韓國新冠肺炎確診人數，又傳出數量激增消息。KOSPI指數開低後，雖有多方勢力嘗試反撲，但難敵市場普遍悲觀氣氛，讓早盤指數一直都在平盤下震盪。目前，KOSPI暫為2350.14點，下跌20.72點，跌幅0.87%。

盤中，大型權值股普遍走跌，三星電子(Samsung Electronics)跌1.48%，將要公布獲利數字的SK海力士(SK Hynix)亦跌0.6%。計畫擴大事業體，將斥資20億美元建造新廠的三星生物製藥(Samsung Biologics)，並計畫在2022年6月後加入投產行列，在早盤也難逃下跌命運，股價一度大跌近3%。另方面，將在11月26日公布第3季獲利數字的現代汽車(Hyundai Motor)，因傳可能會繳出一張虧損成績單，故股價也跌近2.5%。好消息方面，樂金化學(LG Chem)因受惠於電動車電池需求量暢旺，第3季淨利年增率飆升逾3倍，第4季營收獲利亦可望更上一層樓，股價逆勢上揚近3%。

匯率方面，目前1美元可兌換1136.6韓元，韓元貶4.7元。

(時報資訊)