43歲女星何妤玟日前斷開8年婚，邵天成正式成為前夫，孩子由兩人共同撫養。恢復自由身的她，重新聯絡上前男友嘻哈團體「麻吉」的前成員大隸，對於外界好奇有無復合，她給出答案了。

何妤玟與大隸在節目《小明星大跟班》玩聯誼遊戲，有長達9分鐘的親密互動，牽手、接吻樣樣來，進行默契考驗時，兩人的答案有8成都一樣，現場瀰漫著粉紅泡泡，接著來到雙方有無意願更進一步發展時，何妤玟和大隸都毫無考慮地轉身，配對成功後大隸展現紳士風度，牽著何妤玟的手走下舞台，小倆口的甜蜜互動使全場驚呼太閃。

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除此之外，何妤玟與大隸日前一同現身街舞舞魂年度舞展，即便傳出緋聞仍不避嫌地坐在觀眾席，她也轉發該則動態表示心情愉悅，過去更直言大隸是「現階段最信得過朋友，在我心中有一定的位置。」看似頗有發展意味。

何妤玟近日接受《聯合報》訪問，表示兩人沒有確認彼此的真正關係，因為她離婚後受傷極深，正在進行心理治療，加上大隸陪伴已好了7成；至於兩人會不會重新交往，明年1月將滿離婚周年，何妤玟會給出答案。

(中時新聞網)