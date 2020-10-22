女星謝忻寄情工作，近期努力復出演藝圈，同時她也重拾教職、披上老師的身分回到校園，而不吝嗇分享生活日常的謝忻，日前則在IG上傳一張運動照，只見謝忻半蹲、手舉壺鈴，讓她美臀曲線全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

謝忻曬健身照，翹臀和長腿曲線被看光。（圖／取材自謝忻Instagram）

謝忻忙碌工作外，也保有運動習慣，她日前就曬出健身房照，只見謝忻半蹲、腰上綁彈力帶、手舉壺鈴，穿著運動短褲的謝忻，翹臀曲線全都露，一雙美腿全被看光，38歲的謝忻前凸後翹，身材超不科學。

謝忻辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，獲得狂讚：「這身材太無敵」、「線條很不錯」、「美臀」、「妳瘦好多了耶」，不過有人留言：「腳好壯..」，還釣出謝忻回應：「說我腿好壯我很開心耶」。

謝忻努力復出演藝圈，親民的她也不吝嗇分享生活日常。（圖／本報系資料照片）

其實謝忻去年經歷不倫戀後，她的感情狀態就備受矚目，謝忻日前還傳出有新戀情，對此，謝忻日前也大方向媒體表示，對方是圈外的好朋友：「不想給他太多壓力，所以低調謹慎處理」。

(中時新聞網)