女星謝忻寄情工作，近期努力復出演藝圈，同時她也重拾教職、披上老師的身分回到校園，而不吝嗇分享生活日常的謝忻，日前則在IG上傳一張運動照，只見謝忻半蹲、手舉壺鈴，讓她美臀曲線全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。
謝忻忙碌工作外，也保有運動習慣，她日前就曬出健身房照，只見謝忻半蹲、腰上綁彈力帶、手舉壺鈴，穿著運動短褲的謝忻，翹臀曲線全都露，一雙美腿全被看光，38歲的謝忻前凸後翹，身材超不科學。
謝忻辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，獲得狂讚：「這身材太無敵」、「線條很不錯」、「美臀」、「妳瘦好多了耶」，不過有人留言：「腳好壯..」，還釣出謝忻回應：「說我腿好壯我很開心耶」。
其實謝忻去年經歷不倫戀後，她的感情狀態就備受矚目，謝忻日前還傳出有新戀情，對此，謝忻日前也大方向媒體表示，對方是圈外的好朋友：「不想給他太多壓力，所以低調謹慎處理」。
(中時新聞網)
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