台中市議會22日教育文化教育文化業務質詢時，市議員黃守達、陳世凱、何敏誠、林德宇、施志昌、張玉嬿聯合質詢，批評國漫館續留台中忽略非國民黨籍立法委員的貢獻，根本是故意；要求副市長代表盧市府道歉，並保證不會再發生這種「大收割，小心眼」的事情。副市長令狐榮達與新聞局長黃國瑋當場表示歉意。

黃守達議員指出，國漫館續留台中，是許多台中立法委員共同努力的成果。蔡其昌副院長曾舉辦會勘，黃國書立委也多次召開協調會，張廖萬堅、何欣純、莊競程、陳柏惟等台中立委更接連發聲。但是盧市府在新聞稿裡卻提都不提，令眾人傻眼。

黃守達說，這不是個別事件。過去兩年來，許多中央與地方聯手合作，以至於前後任市府共同推動的政策，到最後都被盧市府片面收割，非國民黨籍立委的名字則常常「被消失」。甚至在潭子產業園區動土儀式，還有立委身影在照片裡硬生生被卡掉的離譜狀況，說是疏忽實在難以服眾。

黃守達表示，「壞事都別人不好，好事都自己功勞」早已成為盧市府座右銘。盧市府正式道歉後，應上緊發條，確保不會再發生類似事情，放下黨派歧見，共同為台中努力，這才是市民之福。

針對奔走協調的人士許多，倉促疏漏之處，新聞局長黃國瑋表示歉意，感謝立委、議員不分藍綠積極協調，將國漫館爭取留在台中，嘉惠市民。

(中時 )