中國大陸擬修改「國防法」，中共中央21日公布《中華人民共和國國防法（修訂草案）》，增列「發展利益遭受威脅」為動員開戰條件。當大陸發展利益遭受威脅時，即可發動全面動員或局部動員戰爭。

大陸現行國防法第八章「國防動員和戰爭狀態」第44條明定，「中華人民共和國的主權、統一、領土完整和安全遭受威脅時，國家依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員。」

央視21日晚報導，中國人大網21日公布「中華人民共和國國防法（修訂草案）」全文，並進行法律草案徵求意見，徵求時間是10月21日至11月19日。

報導指出，國防法修訂草案將原國防法第44條擬改為：「中華人民共和國的主權、統一、領土完整、安全和發展利益遭受威脅時，國家依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員」。其中，「發展利益」是新增內容。

據報導，13屆全國人民代表大會常務委員會第22次會議13日舉行第一次全體會議，審議了國務院、中央軍事委員會關於提請審議國防法修訂草案的議案，大陸國防部部長魏鳳和在會中作說明。

魏鳳和稱，國防法自1997年公布施行以來，對於建設和鞏固國防、推進國防和軍隊現代化發揮了重要作用。但「隨著世情國情黨情軍情發展變化，現行國防法已不能完全適應新時代國防和軍隊建設的新任務新要求，亟待修訂完善」。

魏鳳和說，20多年來，世界戰略格局深刻演變，國際戰略競爭呈上升之勢，全球和地區性安全問題持續增多，武裝衝突和局部戰爭連續不斷，國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出。

魏鳳和說，中國處於發展的重要戰略機遇期，面臨的安全威脅和挑戰更趨多元複雜，對全面提升國防能力提出新的更高要求，迫切需要對國防政策制度作出相應調整，為建設強大鞏固的現代國防，有效捍衛國家主權、安全、發展利益提供法律依據。

據報導，中國現行國防法共12章70條。此次修訂擬修改50條、增加6條、刪除3條。主要修法內容還包括調整國家機構的國防職權，增加軍委主席負責制的內容，以及增列太空、電磁、網路空間等為重大安全防衛領域。

(旺報 )