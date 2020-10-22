美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）21日證實，伊朗與俄羅斯取得美國選民的登記資料，試圖干預今年的美國大選。

美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）昨（21）日證實，伊朗與俄羅斯取得美國選民的登記資料，試圖干預今年的美國大選。

美國國家情報總監雷克里夫與美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）昨日晚間召開記者會證實，伊朗與俄羅斯試圖干預今年的美國總統大選。

雷克里夫表示，「我們證實，部分選民的登記資料分別遭伊朗與俄羅斯取得。」

他還特別強調，伊朗正在進行電子郵件攻擊，假冒極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）的名義向選民發送垃圾郵件，試圖「恫嚇選民、煽動社會動盪，以及損害總統川普」。他說外國勢力透過取得這些資訊向選民傳遞錯誤資訊，目的是要製造混淆與混亂，破壞選民對美國民主的信心。

部分電子郵件還附上一部如何投假票的「教學」影片，根據CNN取得的內容，影片指控有心人士會利用聯邦投票協助計畫（Federal Voting Assistance Program）來投假票，影片背景還有「驕傲男孩」的標誌。

不過這部影片已被證實是虛假訊息。非營利組織民主與科技中心（Center for Democracy and Technology）專家阿德勒（William Adler）表示，影片明顯就是要傳遞郵寄投票會有假票問題，但這不是事實。

不過雷克里夫記者會上「伊朗試圖損害川普」的一席話也被參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）砲轟，認為伊朗的攻擊不只是針對川普，而是打擊選民對選舉的信心。

(中時新聞網)