受惠台商錢潮回流，與國際熱錢來台活絡，加上央行短期利率被市場預期，至少在未來1、2年，多將維持在歷史低檔區，使國內金融機構錢潮氾濫，對房貸的優惠的競爭也愈趨激烈，唯相對也壓縮壽險業者的不動產貸款空間，使保險業直接錢進不動產，坐等新台幣與土地增值雙重利基。

據了解，一名陳姓男子日前向某銀行申請房屋貸款時，僅要求借貸100萬元做為短期資金應用，但銀行看過陳姓男子位於台北的不動產後，發覺可貸款的部位達550萬元，因此透露若陳姓男子願意「加碼」貸款，則利率可再調降至「有感」的程度。

陳姓男子在友人盤算下，認為銀行活儲與定存利率都偏低，貸款利率卻位處歷史低檔區，因此願意再增貸至250萬元。未料銀行業務員聽聞加碼貸款的金額仍「小兒科」後，竟直接了當表明調降利率要有感，關卡至少要增貸500萬元，即每500萬元的加貸金額，可再酌予調降利率。

陳姓男子考量後，不願再加貸，畢竟借錢不是不要還，而且現階段在已上漲滿多的房市、股市投資，風險變數相對偏高，所以維持原貸金額，但房貸利率就稍高一點嘍。

(工商 )