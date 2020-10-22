澎湖最大的老人照護機構天主教惠民醫院，歷經近70載已老舊破損，醫院財源拮据無力重建，號召社會各界捐款伸援手，院長陳仁勇親上火線懇託，打造澎湖失智失能老人一個溫暖的家。

澎湖長壽島高齡化，全縣老年人口1萬6000多人，佔總人口數比率16.8％，高居全國第4名；獨居老人比例更是全台之冠，尤其80歲以上獨居長者超過半數以上。

離島醫療資源不足，老人慢性照護匱乏，天主教靈醫會於民國43年漂洋過海到澎湖興建惠民醫院，提供了在地近半數的照護量，如今這最大量能的長照機構老舊不堪，面臨亟需重建的窘境。

前副總統陳建仁、天主教靈醫會董事長呂約瑟等齊發聲呼籲社會大眾發揮愛心捐善款，號召動員募款5.5億元協助惠民醫院重建。

22日惠民醫院舉辦「風沙中的愛」懇託會，天主教靈醫會執行長黃浩然神父、惠民醫院院長陳仁勇站上第一線誓師出發，懇請澎湖鄉親力挺共襄盛舉。

陳仁勇指出，因應台灣超高齡社會到來，澎湖失智失能長者人數激增至4000多人，惠民醫院重建之路刻不容緩。

未來重建後的新惠民醫院，將增加160床的住宿式機構照護及日間社區照顧服務，同時肩負社區整合型服務中心功能，提供超過300人管理量能。

(中時 )