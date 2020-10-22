光芒先在美聯冠軍戰擊退人人喊打的太空人，繼2008年後再闖世界大賽，對上國聯豪門球隊道奇，不過也許是對上太空人的比賽群起激憤，太空人被淘汰後，世界大賽的收視率反而下降，根據美媒報導，G1的收視人口僅919.5萬，創下歷史新低。

世界大賽G1戰況精采，柯蕭好投、貝茲與貝林傑攻守俱佳，可惜的是沒太多球迷在關注，根據《The Wrap》報導，昨晚進行的G1收視人口僅919.5萬，即使加上網路媒體也僅有948萬人收看，去年國民與太空人G1收視人口有1228萬，相較之下落差不小，在此之前世界大賽G1最低收視率是2012年巨人與老虎的1219萬。

自1968年有統計以來，世界大賽只有2場收視率沒破千萬人，而剛好都與光芒有關，他們2008年第一次闖進世界大賽時，對上費城人G3也僅有983.6萬人收看，當時之所以收視率低迷，是因為比賽因雨延遲91分鐘，直到美東時間晚上10點才開打、凌晨1點47分才打完。

儘管如此，負責轉播的美國FOX台還是在昨晚黃金時段拿下收視冠軍，是自去年世界大賽G6以來的最佳收視率。

美媒認為收視率下滑有諸多因素，例如G1較少人關注，又或是在疫情流行期間，幾乎所有體育賽事的收視率都下降，其中光芒是小市場球隊，球迷本來就不算多，但其實今年NBA總冠軍賽收視率也不太好看，湖人與熱火的G1全美只有741萬人收看，比大聯盟世界大賽G1還差。

(中時 )