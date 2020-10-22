台灣面臨40年來降雨最少的一年，面對水情不佳，台南地曾文水庫蓄水率已跌破3成，台南市長黃偉哲說，「天要下雨，娘要嫁人」是很難預測的，今年沒有一個颱風進入台灣，水情非常吃緊，坦言目前做出最壞打算，若11月仍無任何雨水進帳，12月有可能實施減壓供水，明年一期稻恐也將休耕，工業、民生用水都需勒緊褲帶。

黃偉哲表示，目前已做出最壞的打算，曾文水庫蓄水率現在剩下28％，接下來民生供水不容樂觀，如果到11月再沒有任何雨水進帳，可能12月就要實施減壓供水。目前為止，南部二期稻作可如期供水，由於農業用水占6成，但昂明年一期稻作是否能如期播種？恐怕會出現變數，最壞情形就是全面休耕。

曾文水庫蓄水率跌破3成。（南水局提供／曹婷婷台南傳真）

黃偉哲說，這個時候就知道再生水是很重要的，既然沒有辦法開源就要節流，北部已經亮橘燈，甚至要夜間減壓供水，南部以往年來看沒有冬雨，北部還有一點冬雨，所以南部此時要開始進行必要的節水措施，屆時配合中央的水情通報，若進入橘燈時，夜間須減壓。

(中時 )