台北市長柯文哲拒提早還回環狀線的經營權，新北市民進黨團今在議會總質詢，要求市長侯友宜面對台北市長柯文哲頻頻出言挑釁，應該要硬起來「開吿」，展現拿回環狀線的決心，不要老被柯文哲當「細漢」，繼續對他嬉皮笑臉，還恐讓新北財政流血流3年；侯友宜表示，契約寫得很清楚，3年就是3年，3年內新北一定收回經營權，可以提早的話更好。

新北市議會總質詢邁入第4天，今由民進黨市議員張志豪、何博文、鄭宇恩、彭佳芸、李坤城、廖宜琨聯合質詢。

李坤城說，柯文哲諷刺侯友宜「自負盈虧」的說法沒這麼偉大，更稱新北收回環狀線是在蹭熱度、蹭聲量，難道侯友宜不會不爽嗎？對此侯友宜回應，柯市長是開開玩笑，他沒有這個意思，不用把這些話當真，雙北應好好攜手合作共創雙北，跟民調無關。

鄭宇恩質疑，如果未來台北市不還，侯友宜應該打官司硬起來，不要再跟柯市長嬉皮笑臉，該拿回來就要拿回來；侯友宜說，契約寫得很清楚，3年就是3年，3年內我一定收回，可以提早收回更好。

何博文質疑，雙北簽的是行政契約，解約根本不用錢，但現在新北每年支付3600萬的行政手續費給北市，希望侯友宜對新北市民的關鍵決議，應拿出該有的態度，「別眼睜睜看著新北環狀線繼續流血流3年，北市不痛不癢，繼續給你虧損下去。」

何博文說，環狀線有一半在新北市境內，卻全交給台北市，希望新北不要拖到3年，至少1年、1年半就要收回來。

侯友宜說，可以啦！只是希望大家在細節中可以談好契約，解約的論項很簡單，但必須考慮新北市市民使用捷運的方便性，還有機電、營運系統、人員進駐、等轉換的過程，都必須花很多時間來談。

侯友宜解釋，3年合約期到了一定要收回，這不是「爭」而是要「收回」，柯文哲提南環北環最快2029年興建，這些問題不急於一時。不管怎樣新北捷運席次真的太少，既有的事實交通部都很清楚，也善意的說希望新北席次能多一點，中央會找個時間協調，盼新北能多增加3席、5席。

(中時 )