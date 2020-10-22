共機擾台頻傳，高雄巿有7873處防空避難設施，能容納960萬2055人，但空有數字，卻沒位置，巿議員郭建盟22日要求公告資訊、規畫APP，並會同國防部訂定防空避難準則，警察局表示除涉及中央權責，地方能做的會來辦理。

郭建盟指出，從歷史來看，高雄具軍事基地、機場、港口，是「必轟之地」，曝戰風險相對高。兩岸一旦開戰，共機飛越海峽中線到台灣上空只需200秒，沿海導彈落地高雄只要5分鐘，高雄人防空預警的時間僅3至5分鐘。

但他從警察局民防管制中心資料發現，經主管建築機關核定的防空避難設備，去年4月高雄有1萬3741處，可容納1046萬6066人，到了今年1月只有7873處、960萬2055人，重點是網路上只能找到統計數字，沒有列出每處位置。

「防空喊假的？」郭建盟質疑，防空設施空有數字、沒位置，躲哪都不知。反觀日本防禦北韓，避難手冊、手機APP、全民演練樣樣來。連大陸上海今年9月逾200萬市民防空演練，只要手機打開電子地圖就可找到最近防空避難所。

(中時 )