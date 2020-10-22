宏正(6277)於8月份董事會通過2020年第二季分派每股現金股利2.5元，有關現金股利除息基準日及發放日由董事會授權董事長訂定之，日前公佈董事長決定除息基準日為11月25日，預計現金股利發放日為12月16日，若將配發2019年度獲利之5.3元股利計入，今年配發股東之現金股利共計7.8元。

此次為宏正首次採取期中配息模式，藉由提早發放現金股息及更為彈性之配發方式，與股東共同分享獲利並為股東帶來持續之穩定報酬。

至於尚未配發之稅後利益，宏正規劃使用於轉投資與宏正有綜效之標的、泰國第三地建廠與台灣廠區購置自動化設備等應用。泰國廠已完成整地並申請建造，預計含建廠設備總資本支出約在4億泰銖，明年首季可望正式投產，力拚2025年產能達5成以上。泰國廠土地是宏正早年持有，因此無額外支出，初期規劃新建一棟建物，並陸續將中國深圳廠低階產品移至泰國生產，包含KVM、CABLE等，因去年美中貿易戰25%關稅，導致成本提升，預期建廠完成後，明年首季投產，產能將達8%，並逐年提升到2025年達50%。目前宏正僅有中國深圳、台灣兩地生產據點，生產營收比重約為5:5。

(時報資訊)