鋼筋大廠豐興(2015)第三季淡季續旺，在台商回流及營建業對鋼筋需求成長支撐，加上營運效能更佳，單季毛利率續提升至約16%，自結稅後淨利季增19%達7.64億元，更比去年同期大增111%，單季EPS達1.31元；也挹注前三季獲利年增29%，每股淨利為3.29元。

豐興第三季營收小幅季減1%為65.51億元，因公司近年持續提升製程效能，毛利率達16%，比第二季的14%續升，更比去年同期的9%大幅提升7個百分點；帶動獲利逆增，單季稅後淨利達7.64億元，季增19%，年增率達111%，單季EPS為1.31元，為今年以來新高，並呈現淡季續旺的態勢。

在第三季獲利年增逾一倍挹注，豐興前三季獲利同步優於營收表現，前三季稅後獲利19.15億元，年增29%，每股淨利達3.29元。

豐興自結今年前三季營收196.89億元，年減約4%；毛利率提升4個百分點至14%；營業利益22.8億元，年增51%；稅前盈餘23.71億元、年增32%；稅後獲利19.15億元，年增29%，每股淨利達3.29元，優於去年同期的2.55元。

豐興第三季鋼筋銷售仍旺，銷售金額年增及季增達10%，支撐營收；今年前三季，鋼筋銷售總金額105.04億元，年增9%，抵銷型鋼前9月銷售年減20%以及條線產品前三季銷售總額年減13%。

展望第四季為傳統旺季，預期整體銷售可望比第三季增長，拉抬營收表現；全年獲利也預計可比去年成長。

(時報資訊)