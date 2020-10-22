聯德控股-KY(4912)昨天舉行法說會，法人出具的報告認為，公司第4季在運動器材貢獻加大及手機機構件10月正式啟動拉貨，今年第4季獲利可望來到年度高峰，全年每股盈餘逾8元，運動器材明年占比拚3成。

聯德控股-KY上半年因疫情影響，營收小幅下滑2.1％，為20.42億元，但因手機機構件庫存去化回沖跌價損失，毛利率提升，上半年每股盈餘2.88元，優於去年同期1.68元。

今年疫情帶動運動器材需求大增，聯德-KY運動器材7月開始明顯拉貨，使得合併營收7月回升到5億元，但因為機構件問題進行調整，8、9月營收較不顯著，也使得9月營收成長力道略低於預期，但運動器材第3季營收比重由上半年5％提高到15％，單季每股盈餘有望超過3元。

運動器材10月營收重回成長動能，法人估計運動器材營收第4季營收季成長3到4成，此外，隨美系客戶發表新機，手機將逐月增量，看好第4季營收來到19億元，全年每股盈餘達9元以上，但因11月CB轉換稀釋獲利，估計今年每股盈餘超過8元。

運動器材主要在桃園八德廠生產，目前計畫擴產，規畫新廠產能將為目前3倍，目標明年運動器材比重提升至30％，明年底並且完成整機出貨目標。散熱的不銹鋼VC，韓系品牌客戶家電散熱零件已出貨，手機還在送樣中，年底前會明朗。預期明年營運表現仍會優於今年，獲利挑戰一個資本額以上。

(時報資訊)