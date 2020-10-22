智原(3035)宣布，其音訊ASIC解決方案在高端應用上廣受數家知名樂器品牌的認可與採用，智原因應市場需求，大幅升級其音訊ASIC解決方案，進一步提供支援專業樂器、杜比與數位影院系統等音樂娛樂應用。

智原擁有十年以上的數位音訊ASIC開發經驗，從語音到高解析音樂，累積豐富的效能優化與低功耗知識，所提供的混合訊號(mixed signal)IP資料庫廣泛涵蓋55至22奈米製程，有效縮短ASIC設計時程與確保整合品質。此外，智原亦提供對應的高解析度音訊類比數位轉換與USB IP解決方案，更可為客戶客製IP以滿足低延遲與高品質音效等特殊需求。

智原營運長林世欽表示，線上影音服務蓬勃發展，音訊娛樂需求快速成長，智源也觀察到愈來愈多客戶朝專業領域發展。智原提供IP解決方案與設計服務，為客戶實現其獨到的音效能力與提升使用者經驗，一起在市場上創造雙贏商機。

(時報資訊)