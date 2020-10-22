台灣光復節將至，本次新黨除了循慣例辦活動慶祝台灣光復之外，因應民進黨政府開放萊豬進口，民眾對食安充滿疑慮，新黨更將於本次慶祝光復節的活動中結合台灣小農，於榮星花園擺設20多個小農攤位，推廣小農食品，讓大家食得安心。

新黨今日提其召開記者會說明活動情形，新黨副秘書長陳麗玲表示，為了慶祝光復節，加上最近因為含瘦肉精豬肉即將進口，人民對食品安全議題感到不安，因此新黨集結眾多小農，舉辦「萊豬沒把關 台灣食不安 新黨小農慶光復 台灣食安有保障」園遊會活動，現場有許多小農用心栽種的有機產品。同時，為了兩岸和平也有和平宣言簽署活動，到場者均可免費索取國旗貼紙。

新黨主席吳成典則表示，台灣光復不能忘，新黨自從1993年成立以來，每年都會舉辦活動慶祝台灣光復節，這次選擇在榮星花園辦活動是因為該處比較寬敞，參與者較容易維持社交距離，歡迎大家於25日上午10點到下午4點之間前往參與。活動主辦人之一的蔡明璋表示，蔡英文總統以一紙行政命令就要開放瘦肉精豬肉進口，新黨希望藉本次活動讓社會各界注意食安議題。

新黨希望藉由本次扮演橋樑，讓小農安心耕種之餘，如果不懂直播行銷，就由新黨協助。因此不僅是這次光復節活動而已，新黨將會長期協助小農將其產品、理念推廣給社會大眾。

新黨還指出，國父遺訓曾要國人聯合世界上以平等待我國之民族共同奮鬥，美國輸出大陸的豬肉沒有瘦肉精，給台灣的卻有，因此美國是以不平等待我之民族。如果中華民族不能團結，就會被世界列強各個擊破，遭到不平等對待，辦台灣光復節活動，就是希望大家記取歷史教訓，兄弟合力讓中華民族站起來。

(中時 )