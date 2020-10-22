◎庶民小利多 壽險保費明年不漲了

2021年壽險保費確定不漲了！金管會主委黃天牧22日立法院宣布，明年保單責任準備金利率「沒有要降低，保費不會再提升」，即民眾年底不用再急著投保，明年壽險保費理論上會跟今年下半年差不多。

◎花蓮烤漆廠清晨遭祝融 300坪廠房付之一炬

花蓮縣吉安鄉今日清晨4時許汽車烤漆廠遭祝融，現場堆放許多烤漆油料，不時傳出爆炸聲響，火勢猛烈甚至吞噬整個廠房；消防人員歷時2小時灌救，火勢終於在清晨6時許撲滅，所幸沒有人員傷亡，起火原因仍需調查。

◎北市率先推線上裁決 讓駕駛人更方便

發生交通意外覺得是別人的錯，但仍收到罰單，以後可以直接線上申辦歸責裁決釐清！北市交通事件裁決所自22日率全國之先，推出「違規歸責實際駕駛人線上申辦系統」，民眾可透過網路直接申辦，免除親自到所申辦之不便或郵寄的費用。

◎麗寶賽車主題旅店 加碼搶攻安心旅遊

全新落成的「麗寶賽車主題旅店」為搶攻安心旅遊最後一波，自10月23日至11月11日止，凡訂房成功並付清房帳者即可獲主題運動包，此外，還可搭配10月底前每人每房補助1000元。麗寶福容大飯店副總范振嵩表示，試營運期間假日住房率達7成，安心旅遊部分就佔8成，歡迎大家把握最後補助機會。

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(中時新聞網)