百年老店大同（2371）的經營權在握，昨（21）日市場派大股東三圓建設（4416）董事長王光祥，奪得一般董事最高票，且市場派以7席的壓倒性勝利全面掌控董事會，宣告大同即將「變天」。今（22）日一開盤，王光祥的三圓，股價也上演「慶祝行情」，表現超High！盤中已衝破88元大關。

今天大同一開盤即價量齊揚，在證交所可望於明天變更大同交易方式，讓大同擺脫全額交割股之列的利多激勵下，大同股價狂飆，盤中攻上漲停板，強鎖21.35元，開出大紅盤！

至於大同市場派大股東王光祥，是總統蔡英文的表哥，其上櫃營建股三圓建設，更是上漲「慶祝行情」，今天一開盤，三圓即氣勢如虹，買盤頻頻敲進，中場成交張數已突破百張，相對爆量，股價也呈現「連三紅」，盤中一度登上88元，創下今年農曆年後開盤以來的新高；中午暫收87元，漲幅突破4.5％。

三圓今年營收也表現亮眼，累計前三季營收1.13億元，比去年同期攀升71％。

展望明年，台北市忠孝東路正義國宅都更大案「Diamond Towers」將是三圓的壓軸大戲，若開始完工銷售，業績將可望出現爆炸性的成長。

(工商 )