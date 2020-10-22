20201021《旗開得勝》第70集 SOD是真的！小情侶的那一發 竟讓她成全台第一性治療師 | 性治療師 童嵩珍

不少夫妻或情侶年過半百後，對性的需求也隨著感情逐漸磨損，甚至會用已經昇華成家人來回應，知名性治療師童嵩珍最近在節目上透露，曾遇過一對80歲的夫妻前來求助，令她很好奇到了這年紀為何對房事仍如此執著，爺爺則回說希望自己在進棺材前能再給奶奶一個「禮物」，能夠再進入太太身體一次，享受魚水之歡，讓童嵩珍也對兩人的感情十分感動。

由張啟楷主持的《旗開得勝》最近邀來華人圈第一位投入性治療領域的治療師童嵩珍，問她起初怎麼會想從護理師轉行當性治療師？童嵩珍透露，有次在病房內發現一對骨科的小情侶偷偷摸摸做了那檔事，結果被其他病人投訴，才讓她體悟到性事對已經住院的病人，也就是「被迫的弱勢」的重要性。

愛應該是平等的，避免處於對立或是比較的心態，重拾當初的激情。（圖／旗開得勝）

童嵩珍坦言，一開始計畫轉行，父母大多不同意，但她仍執意想往這條路走，找她求診的人2/3是男性、1/3是女性，男生方面的問題以心理性的勃起功能障礙、心理性的早發性射精和性慾低下為主，而女生常見的就是性交疼痛、無性慾。

老夫老妻怕害臊？性是愛的潤滑劑，少了滋潤兩人將漸行漸遠。（圖／旗開得勝）

童嵩珍分享，她所遇過的病患最高80歲、最小18歲，年紀最大的那對爺爺透露因為希望能在離開這世上前再給妻子一份「禮物」，所以求助於性治療師，奶奶因為很愛爺爺，也願意完成爺爺最後的願望，最後兩人如願成就了性行為，再來找童嵩珍時，奶奶還因為有了性的滋潤「回春」不少，染了一頭黑髮掩蓋了原本的白髮，童嵩珍也很欣慰順利幫這段老夫妻達成心願。

(中時新聞網)