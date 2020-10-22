近來兩岸關係緊張，讓民眾對於我國國軍的戰力有所疑慮，兵役制度也成為了討論的焦點，過去只有4個月的軍事訓練役一直都是為人詬病的制度，多數民眾都認為太短、沒有意義；但今日國防部長嚴德發在立院接受備詢時卻表示，「目前的義務役制度若延長會造成國軍戰力的下墜」。

我國兵役制度近來成為了輿論焦點，許多民眾都認為應該要回歸過去的徵兵制，將現行僅4個月的軍事訓練役延長，才足以應付目前台海緊張的情勢；但嚴德發今日卻表示，目前的兵役制度正在向「全募兵制」邁進，若「走回頭路」將義務役的時間拉長，將會擠壓到軍隊中志願役的比例，造成國軍整體戰力的下墜。

嚴德發指出，目前我國國軍將逐漸以志願役為主，各官兵都接受4年以上的專業訓練，這是我國國軍目前的努力方向；但如果走回頭路，將義務役的服役時間延長，那麼義務役將會進到常備部隊中，擠壓志願役的比例，整體而言會對戰力有所影響。

嚴德發表示，目前社會各界所討論，對義務役的兵役制度調整，關於役期是否延長、訓練內容以及後續的教召問題，都需要再做研議，而對於國軍的兵力需求，國防部都會進行評估。

(中時新聞網)