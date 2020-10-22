外資看好台股，在國際股市震盪之際，資金匯入台灣避險與停泊；金管會主委黃天牧於立法院財委會表示，外資10月呈淨匯入，根據昨天數據顯示，外資占台股市值比重提高到近44％，再創歷史新高。

黃天牧根據近1年來台股交易指出，外資占26％、本國人60％、一般法人12％，台股行情靠基本面，外資是很重要，但國人的資金也是支持力道，從近來新開戶50、60多萬就可以證明。

台股指數逼近1萬3千點，黃天牧認為，大盤維持這樣的高點應該還會「持續下去」，但立委羅明才認為，台灣1700多檔股票中，漲的多是蘋果概念股，台積電外資高達八成以上，佔比最多的傳統產業幾乎漲不動，外資大賺、一般股民卻苦哈哈，期望金管會有所作為、活絡市場。

外資有進有出，金管會證期局局長張振山補充，10月份轉為買超金額大概238億，淨額1960億，昨天外資持有台股市值比重43％多，將近44％，是歷史新高；張振山表示，10月外資是淨匯入，台股行情在國際上，表現還算亮眼。

今年以來新台幣走勢強勁，壽險業匯兌成本大增，不過，黃天牧表示，壽險業已做過壓力測試、且獲利狀況還不錯，即便新台幣持續升值，黃天牧有信心地表示「保險公司撐得過」。

(中時 )