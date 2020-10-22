根據內政部統計，台東縣身心障礙原住民的人口也是各縣市最多，面對偏鄉地區資源不足的情況，白永恩神父基金會自2013 年開始，在台東當地設立唯一一個針對成年身心障礙朋友們的訓練輔導機構，七年多來，基金會每天出動服務車，將分佈在南迴四鄉二十多個部落的身心障礙者從家中接送到服務據點，每年的服務里程足以環台超過70 圈。

然而，重點服務仰賴的訪視服務車，當年就是超過10年的二手車，連同接送身障者的復康車，至今早已無法正常使用、經常在山路間拋錨。白永恩神父基金會發起「照亮迴家路計劃」，急盼透過大眾的支持，添購一台訪視服務車與符合標準輪椅載運規格的復康車，盡全力不讓服務停擺、避免上百個身障者家庭錯失改變生命的機會。

白永恩神父基金會於發起「照亮迴家路計劃」，希望能匯集社會大眾的心意，購置一台訪視服務車及一台符合標準輪椅載運規格的復康車。（白永恩神父基金會提供／林良齊台北傳真）

7年多前，白永恩神父基金會開始了在南迴4鄉的服務工作。從一個人、一台車開始，至於出動的服務車輛已達6台，每天行駛共計約 335 公里，幫助南迴4鄉20多個村落、上百個障礙者家庭，將他們接送至基金會設立的「賓茂、大武樂活站」以及「金崙友善工坊」，透過人際互動，重拾期盼已久的日常生活。

6年前的患有自閉症的阿龍，因為部落缺乏相關資源，中學畢業後無法工作只能閒居家中，但在白永恩基金會的訪視服務下，阿龍開始跟著中風的哥哥到樂活站學習與他人互動。

剛開始，阿龍總是安靜的站在一旁，卻在接觸繪畫之後有了改變。對於線條、色彩和原住民圖騰十分具有天份的他，不僅讓老師有了積極引導的方向，他的畫布，也從圖畫紙延伸到村裡的牆面、球場的看台。如今，阿龍從原本的沉默寡言，到談起畫作時的滔滔不絕，再也不怕交流時會有障礙。

但基金會的訪視服務車本來就是車齡老舊的二手車輛，在經歷數10萬公里的長途跋涉，眼看就到了不堪使用的時刻，連基本的換檔功能都無法使用，只能面臨報廢的命運；而載送障礙者的復康車，則不時會在山路間拋錨。

白永恩神父基金會於發起「照亮迴家路計劃」，希望能匯集社會大眾的心意，購置一台訪視服務車及一台符合標準輪椅載運規格的復康車，解決現階段車輛不敷使用的困境，讓服務工作得以延續。

捐款可洽白永恩基金會官網或貝殼放大「照亮迴家路計劃」。

(中時 )