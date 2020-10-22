駕駛人黃小姐因為半年前的一張小客車闖紅燈的罰單，找上楠梓警分局，她說，今年4月21日凌晨3時許，她沒有開車，卻收到罰單。警方調查，發現應是違規的車主謊報黃的身分證字號，已經對此展開調查。

警方調閱值勤的密錄器影像發現，當時走下車的確實是一名女子，但因為疫情期間，她沒有出示證件，僅以口頭向員警告知身分證號。經警員用小電腦查詢，載具顯示之相片也與該女相似，警方於是依法進行告發。

警方接獲黃小姐反映後，針對臉書照片與密錄器影像仔細比對，發現當時開車的並非收到裁決書的黃小姐。警方表示，當時這名開車的女駕駛人疑似報假資料給警方登記，有觸犯刑法使公務員登載不實的嫌疑。

警方將通知黃小姐，以及這輛轎車的車主協助調查，釐清當時駕駛人的身分。另外，警方也將協助黃小姐進行後續罰單撤銷事宜。警方也呼籲民眾，單純交通違規遭警攔查請務必配合，以免因小失大吃上官司；同時，也會請警員日後執勤時更謹慎，在盤查時多問兩句。

(中時 )