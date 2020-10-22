中天新聞台換照風波引發關注。行政院發言人丁怡銘上午表示，6年前馬政府並非因新聞自由給予中天新聞台換照，也有設下換照條件；他並諷刺，上個6年，中天新聞台被罰1000多萬元，這兩年只被罰900多萬元，「這樣的努力全民如果可以接受，NCC委員也看得到」。

國民黨革實院長羅智強宣布，將發動18輛「小強公車」，將透過公車車廂廣告捍衛新聞自由，籲請蘇揆別當關新聞台的民主罪人。對於羅智強質疑蔡政府迫害新聞自由，丁怡銘說，外界有所誤解的是，NCC現在的審查的，不是要不要關掉一家電視台，而是新聞頻道已經到期，依照新聞專業是否給予換照審查。即便是6年前北市議員羅智強在馬政府服務時，也不是因為新聞自由給予中天新聞台換照，而是設下幾個條件，像是定期員工訓練、要求中天新聞台遵守新聞倫理、保護兒少婦女權益、要求有專職編審人員、希望中天設立獨立審查人、遵守新聞公約。

丁怡銘也暗諷，上個6年，中天新聞台被罰1000多萬元，這兩年「只」被罰900多萬元，「相信這樣的努力跟提升，如果全民看的到，NCC的委員也會看的到」。

丁怡銘表示，政院還是要重申，新聞自由受憲法保障，但新聞頻譜是公共財，並非一旦取得就可以不受法律限制，或者是終身世襲，NCC委員遵守法令獨立行使相關職權審查各新聞執照到期後的換照許可，政院一向不會干預。

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(中時 )