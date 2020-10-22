近來兩岸關係緊張，讓民眾對於我國國軍的戰力有所疑慮，兵役制度也成為了討論的焦點，過去只有4個月的軍事訓練役一直都是為人詬病的制度，多數民眾都認為太短、沒有意義；但今日國防部長嚴德發在立院接受備詢時卻表示，「目前的義務役制度若延長會造成國軍戰力的下墜」。

對此，對於我國兵役制度十分關心的台北市議員徐巧芯傻眼了，在臉書上表示原來我國國防部長的邏輯是「教召14天可以讓戰力上升」、「四個月的訓練提升一年會讓戰力下降」，直呼「天啊！有人聽得懂嗎？」

徐巧芯指出，延長四個月軍事訓練役的役期，到底跟志願役的人力有什麼關聯？為何不能增加四個月的訓練，同時保持志願役的人力人員配置？不要說國防預算的問題，因為目前台海情勢緊張，增加相關預算本來就是應該做的事。

而嚴德發所說的「義務役進到常備部隊（志願役部隊），現行人力一定要降低」，難道意思是目前與未來的人力過份充足？徐巧芯對此感到質疑，那為何基層軍人不斷抱怨近期人力不足、長官美化編現比？

而說到戰力下墜，徐巧芯指出，新加坡、南韓都是徵兵制，他們的戰力有下墜嗎？四個月的軍事訓練役、台灣的年輕人在部長的眼中那麼弱嗎？一方面說志願役跟國軍「理念相同」，暗指四個月的跟國軍理念不同？同時又認為增長訓練時間越練戰力會越差？那要不要乾脆直接不要把他們列入後備人力算了！

徐巧芯狠酸，嚴德發這樣講到底關心的是「戰力下墜」還是「選票下墜」？聽眾心中自有一把尺！

(中時新聞網)