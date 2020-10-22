男神謝霆鋒是偶像歌手出身，不但長得帥氣，演技也一流，在歌壇及影壇都交出漂亮成績單，而身為星二代的他，不只有著藝術天賦，對於料理也很拿手，開創個人節目《鋒味》廣為人知，到底多會料理？謝霆鋒繼2016年首度拿下「米其林之友」後，相隔4年又獲獎，是全球唯一沒開餐廳卻獲米其林肯定的名人廚師。

謝霆鋒堪稱圈內最名符其實的斜槓男星，他近年展現廚藝比展現演技還多，2014年實驗性開始了個人節目《十二道鋒味》，緊接著又推出《鋒味》，料理正式成為個人專長，連他的微博帳號名都跟節目一樣名稱，甚至推出個人品牌餅乾、乾麵等食品，足見投入程度。

謝霆鋒驕傲分享在上海米其林指南2021晚宴上，呈現的創意中菜「五彩斑斕油潑麵」。(翻攝自鋒味微博)

而謝霆鋒2016年首度獲得「米其林之友」肯定，才過了4年，他昨晚(10/21)出席了上海米其林指南2021晚宴，再度拿下「米其林之友」殊榮，在席上展現廚藝，帶來創意中菜「「五彩斑斕油潑麵」，表示希望藉由米其林平台，推廣中菜也能兼顧美味、時尚與新創意。

事後謝霆鋒也在個人微博分享了晚宴照片，表示感謝米其林「再次肯定我最鍾意的事之一，煮飯」，解釋了他在晚上的創意料理，是拿傳統美食做新嘗試，分解了湖南特色剁椒魚，「從入口酥脆的魚鱗到爆漿爽辣的魚籽，層次感很『炸』」，希望創新中菜能吸引更多西方客人及年輕人的興趣，大呼：「。做菜也太好玩了」。

(中時新聞網)