台南市北區郭姓男子4年前曾因嗆警遭開槍中彈，對此始終耿耿於懷，21日傍晚5時許因竊盜通緝，在北區北安路一段住家遇警上門盤查，再與警發生衝突遭壓制，被依照妨害公務罪嫌移送台南地檢署。

49歲郭姓男子4年前曾在北區因拒絕警方盤查，一度持長釘逼近盤查警員，見警方對空鳴槍才丟棄武器，卻仍走近警員嗆聲「開啊！開啊」，警方朝他右小腿開槍，才讓他倒坐在地。

警方公布開槍畫面，網友一致力挺警方開槍，不甘心的郭男事後狀告開槍員警不成，內心一直耿耿於懷。他21日傍晚因1件竊盜通緝案，遇警方上門，他無視警員以手機螢幕出示的通緝令，要求要有紙本才願配合歸案。

郭男為通緝身分，警方為將他帶回，從後方將其熊抱，雙方在地上拉扯，郭男體格壯碩、孔武有力，造成潘姓警員手、腳擦挫傷，一旁翁姓員警趕緊呼叫支援，隨後共6名員警加上路人幫忙，才將他制伏，帶回警所，對他提告妨害公務。

被銬上手銬、腳鐐的郭男，悻悻然的對潘警稱「你長得很像4年前對我開槍的警察」語帶不滿，直呼對當年被警察開槍事件仍心懷怨恨。

郭男拒絕夜間偵訊，一度揚言要告潘警傷害，警方將他帶回警所後，幫他找到願意支付繳納罰金的朋友，他的態度丕變，轉為配合應訊。

郭姓男子（藍衣者）4年前嗆警遭開槍，對此耿耿於懷，21日傍晚再與警發生衝突被壓制上警車。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

(中時 )