雙北市成功申辦2025世界壯年運動會，台北市副市長蔡炳坤22日表示，運動會預計在2025年5月17日至30日舉辦，有110國、1.5萬名選手和3.3萬名親友從世界各地來台參加，將帶來100億觀光財，另規畫開幕在台北大巨蛋，於新北市微風運河舉辦閉幕。

台北市和新北市攜手申辦2025世界壯年運動會，打敗法國巴黎、澳洲伯斯脫穎而出，蔡炳坤今表示，辦世界運動會能建構首都運動生活圈，對雙北市民來講是很期待的，很多場館也可一起運用、加強雙北運動實力，聯手申請經過8月14日、9月1日兩次會議，昨天下午進入最後決選，最終成為主辦城市。

蔡炳坤指出，除了雙北市努力，關鍵在於這段期間全世界都受新冠肺炎疫情影響，雙北把防疫工作做得很好，總會執行長還親自到雙北訪視，10月14日台北市長柯文哲、新北市長侯友宜也邀請總會執行長見面，表達申辦決心。

他說，賽會訂在2025年5月17日至30日，雙北是生活圈，希望把首都生活圈、區域治理、共享資源成為申請主軸外，也把場館擴及到桃園、宜蘭、新竹縣市，把大台北地區都納入，需要的場地有70個競賽場、14個練習場，有29個場館舉辦過世大運，規畫32項競賽總類，包括必辦的18項、選辦13項，另有一項示範賽是搥球。

對於投入人力，蔡炳坤說明，除了賽前籌備需要219人，營運人力達4萬多人，包括場館3萬人、競賽專業人員4500人、志工人數6000人，志工視需要可能還會增加。

蔡強調，這次賽會不必準備選手村，來參加的選手已有經濟能力換安排住在觀光飯店，盤點雙北、桃園、新竹縣市和宜蘭，可提供1694間旅館、7萬88間住房，預計參賽110國、選手1萬5000人，以1名選手帶2位親友參加，將有3萬3000名親友一起來台，總計約4萬8000人，帶動觀光產業發展。

他說，這次是以城市名義報名，把政治干擾降到最低，預計要花費約16億，中央也承諾補助40％，地方付60％、約9.6億，而可帶來約100億觀光財，至於開閉幕地點，開幕在台北大巨蛋、閉幕在新北市微風運河。

(中時 )