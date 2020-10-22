達梭系統（Dassault Systemes）宣佈加入全球永續賦能倡議組織（Global Enabling Sustainability Initiative；GeSI），共同致力實踐數位永續發展。成為GeSI的成員，代表著達梭系統即將與越來越多來自全球各地的主要資訊、通訊和技術（Information and Communication Technology；ICT）企業與組織聯手，透過技術，尋求社會環境的永續性。

達梭系統永續發展長Alice Steenland表示，如對創新環境與人類影響缺乏周全考量，就無法永續發展。在虛擬環境中建立這些影響模型，能夠加速打造有利永續發展的未來，提升集體能力，實現聯合國永續發展目標。達梭系統向來是以目標為導向的企業，致力成為永續發展世界的催化劑和推動者。我們與客戶同心合作，共同解決主要的永續發展難題，提升大眾生活品質。作為GeSI的成員，我們期待與其他永續發展領導者合作，推動開發解決方案。

GeSI常務董事暨執行長Luis Neves闡述，該組織歡迎如同達梭系統的成員，貢獻其在3D數位技術領域所累積的豐富經驗。

Luis Neves表示，GeSI的使命是以數位解決方案為核心，協助打造更具智慧、更能永續發展的世界。能有如同達梭系統這樣的企業領軍加入，深感榮幸。達梭系統的參與將會增強GeSI運用創新數位解決方案的力道，實現對《2030年議程》所做的承諾。我們期待與達梭系統建立長期的合作夥伴關係。

透過3DEXPERIENCE平台和數位應用，達梭系統提供企業和個人虛擬3D的協作環境，幫助想像永續創新。達梭系統認為永續發展是經濟和社會各領域進步及革新的主要推動力，致力幫助客戶實現永續成長，為大眾創造更美好的世界，賦予企業員工更大的權能。

論及GeSI的工具開發使用、廣大的成員群體，及其對相關政策的貢獻，GeSI無疑是全球公認的思想領袖，亦是ICT永續發展議程的首選合作夥伴和積極倡議者。GeSI的願景是透過可靠且基於ICT轉型來創造永續發展的世界。其成員和合作夥伴運用集體知識與經驗，在許多關鍵領域發現機會，並開發有效解決方案。這些領域包含氣候變化、能源與資源效率、電子廢棄物管理、可信賴的供應鏈實務操作、勞工權利以及公共政策。

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