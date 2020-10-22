（新的湖北大學體育館場地。圖／科思創提供）

中國湖北大學體育館在對抗新冠疫情的關鍵時刻，曾經被徵用作為「方艙醫院（社區治療設施）」以及物資儲備的抗疫場所，為戰勝疫情作出了重要貢獻。如今退役後的體育館重新回歸原先的功能，以嶄新的面貌迎接學生和教職員工重返校園。材料解決方案供應商科思創攜手合作夥伴，為湖北大學體育館翻新運動場地的PVC（聚氯乙烯）彈性地坪，將雙組分水性聚氨酯應用於創新塗料解決方案，使體育館在短時間內煥然一新，快速投入日常使用。

PVC彈性地坪廣泛應用於醫院、學校、辦公室、商場、機場、火車站等場所，但在經過長時間使用或在特殊情況的影響下，PVC彈性地坪表面會出現明顯磨損以及腐蝕。不僅會影響安全性、清潔度和美觀度，同時也會大幅減少其使用壽命；因此，大部分PVC地坪都需要定期維護、翻新。

科思創塗料、黏著劑及特殊化學品業務部亞太區高級副總裁鐘小斌表示，隨著中國不斷促進都市化發展，市場對於高品質材料解決方案的需求不斷提升，永續發展的重要性也備受關注。此次翻新專案是我們發揮技術和材料專長，透過創新解決方案來實踐地坪翻新的問題，可說是應用前景廣闊。而該解決方案可以實現資源的重複使用，從而推動循環經濟的發展。

此次湖北大學體育館翻新專案於2020年8月27日開始，科思創攜手專案承包商武漢捷德科技，僅用24小時便完成暨有PVC的基層清潔處理、塗料施工和初步驗收等施工過程。該專案採用科思創超低揮發性有機化合物（VOC）和極低氣味雙組分水性聚氨酯重塗技術，固化速度快且容易操作，不僅大幅提升施工效率，也延長現有PVC地坪的使用壽命。同時，經翻新的地面也更容易清潔，無需頻繁打蠟維護，可降低後期維護成本，增加場地使用率。此外，由於該專案無需重新鋪裝PVC，因此不會產生大量建築垃圾，完整落實環保永續的精神。

湖北大學校長表示，隨著學生陸續返校，為學生以及教職員工提供一個健康、安全的環境是我們的首要任務。體育館場地經過長期地重覆使用，磨損較為嚴重，若重新鋪設不僅耗工費時，成本也相對較高。為了快速地將場地進行翻新，我們選擇了科思創提供的水性塗料解決方案，性能更好且更環保。施工完成的第二天即可交付使用，效率非常高；並且在整個施工過程中，沒有明顯的氣味，滿足了我們保護教職員工和學生健康的需求。

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