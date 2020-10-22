美國聯準會（Fed）公布最新地區經濟調查報告「褐皮書」，因消費者購買房屋及增加支出，在9月至10月9日期間，美國經濟持續以輕微至溫和的速度復甦，但各領域的情況差異很大。

最新公布的「褐皮書」報告顯然比9月的報告樂觀，有更多地區使用「正面」與「樂觀」等詞彙來形容當地經濟的各方面。不過，報告中仍然指出，在擺脫新冠肺炎疫情引發的經濟衰退上，出現不平均的復甦狀況。舉例而言，以消費者支出來看，芝加哥聯準銀行稱其轄區「穩健增長」，紐約聯準銀行稱「趨於平緩」，堪薩斯城聯準銀行則以「溫和下滑」描述其轄區的消費支出情況。

聯準會在其報告中表示，各地區對近期前景普遍感到樂觀或正面，但具有很大的不確定性。

報告指出製造業活動「適度」擴張，消費者支出增長，但部分轄區稱零售支出開始趨平。

在勞動力方面，「褐皮書」稱就業市場好壞不一，各領域與聯準會各轄區的招聘狀況互有差異，但臨時裁員變成永久裁員的趨勢持續存在。

儘管全國的總體失業率很高，但大部分地區仍報告勞動力市場「緊俏」。在某些情況下，企業正透過提高工資，或增加育兒彈性來因應。另有公司則提高自動化程度，聖路易斯聯準銀行轄區一家公司則表示「必須拿醫療福利威脅放無薪假的員工，才能迫使他們重返工作崗位。」

最後該報告指出，除非採取更多聯邦的新冠紓困措施，否則聯準會警告過的那種不平均的復甦，可能或多或少變成永久性的狀況。

聯準會在9月的決策會議上承諾利率將保持在近零水準，直到通膨率在一段時間內保持於2%目標之上，以及直到勞動力市場接近達到充分就業。

在美國大選後，聯準會將隨即於11月4、5日召開下一次的決策會議。

(時報資訊)