群聯(8299)第三季受到Nand Flash價格下跌影響，預估在毛利率相較第二季減退下，恐是今年本業營運谷底，展望第四季，目前看到Nand Flash價格近一個半月走勢已有穩定跡象，加上新遊戲機、雙十一以及年底歐美消費性電子旺季，都將貢獻群聯第四季營運；另外，儘管第三季產業逢壓，但群聯因為龐大業外貢獻，故法人也預估，單季每股有機會賺25元。

第三季全球儘管因為受到疫情衝擊，智慧型手機需求疲弱，但在居家辦公、遠距教學等趨勢下，PC/NB需求快速增溫，加上遊戲機出貨量成長下，帶動群聯第三季營收119.34億元，季增加9.94%、年減少3.71%，但因受到Nand Flash價格下跌影響，預估單季毛利率恐下滑，群聯先前也曾預言第三季將會是今年最有挑戰的一個季度，惟群聯第三季業外在處份金士頓電子(KSI)及合肥兆芯電子利益挹注約49.5億元下，法人樂觀看好，在業外貢獻下，群聯第三季單季稅後每股獲利高達25元，也因此，全年有機會大賺逾4個股本。

展望第四季，預期Nand Flash價格將開始出現回穩跡象，有利群聯第四季營運，市場原預估本季Nand Flash價格將續跌，但以目前觀察來看，Nand Flash價格近一個半月走勢已有穩定跡象，加上Intel及美光出現需求復甦、手機在歷經第二季至第三季的慘淡後，目前出現追單現象，還有遊戲機Xbox的持續拉貨，雙11旺季及感恩、聖誕旺季，亦可望有另一波產品拉貨潮，都將成為群聯第四季營運重要動能。

另外，群聯自2018年開始與AMD合作PCIe 4.0，2019年已經開始正式出貨，AMD近年產品認同度大幅上升，順利打開群聯知名度，此外，目前已在供應Xbox第二代內建及外掛控制器。過往Intel在PCIe的推廣相對不積極，但在近期推出的Tiger Lake平台搭載PCIe 4.0，有助PCIe 4.0加速發展，目前群聯共有三顆PCIe 4.0控制晶片，預估2021年將在獲兩家原廠訂單，且亦與日廠洽談中，也將成為長期另一股新貢獻。

(時報資訊)