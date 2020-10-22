每年10月至隔年4月是觀賞冬候鳥的最佳時段，雲嘉南濱海地區除可見到成千上百的鳥類群聚，也有機會見到保育類稀有水鳥。隨著國旅人潮大增，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處規劃「2020雲嘉南賞鳥系列活動－賞鳥生態旅遊」，邀請民眾參與賞鳥年度盛會，昨日首發團開放即秒殺。

10月21日首發團前往台南北門遊客中心，每名旅客可以獲得精美的鳥徽章，雲嘉南管理處處長徐振能表示，每年10月到隔年4月，台南北門「井仔腳鹽田」及其周邊潟湖一帶，會有大批黑腹燕鷗抵台度冬，清晨和傍晚時分，數以萬計的黑腹燕鷗在潟湖上空盤旋飛舞，被譽為鳥類生態一大奇觀。

雲嘉南管理處為推廣賞鳥活動，於今年推出季節限定的賞鳥生態旅遊，安排專業的解說人員及賞鳥專用的望遠鏡設備，帶領遊客到雲嘉南各賞鳥熱門景點七股頂山、北門潟湖、南布袋濕地、鰲鼓濕地、湖口濕地等地，一探鳥類生態的奧妙。

雲嘉南管理處陸續推出的行程結合了地區特色，包含美食集散地、歷史人文、自然景觀與IG打卡熱點等，還能體驗登上無人島的冒險旅程。藉由鳥類主題的生態之旅，也能探訪景點周邊特有的人文、產業、宗教及地理景觀，適合親子家庭，也適合樂齡人士及廣大民眾，透過雲嘉南賞鳥生態旅遊，一探濕地與生態之美。

2020賞鳥生態旅遊到今年12月底預計推出6梯次，有興趣的民眾可上雄獅旅遊官網搜尋「賞鳥生態旅遊」（https：／／reurl.cc／MdO83W）查詢及報名，或透過臉書「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。雲嘉南管理處建議，民眾可使用安心旅遊優惠每房獎助1000元，以及振興三倍券在地消費，享受美食、美景與賞鳥遊程。

(中時 )