A股代碼688688，兆元級的螞蟻集團真的來了。10月21日晚間，大陸證監會官方公告顯示，螞蟻集團A股科創板首次公開發行獲得證監會註冊同意，招股書上顯示10月29日投資人可參與螞蟻新股網上網下申購申購，按照市場預估的2兆元（人民幣，下同）估值計算，A股開放申購規模將超過200億元。同日港交所官網顯示，螞蟻集團通過港交所聆訊。

據券商中國引述公告內容，螞蟻集團更新招股意向書並公佈上市發行方案，將按1：1的首發規模，分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股，同時A＋H發行的新股數量合計不超過發行後（綠鞋前）公司總股本的11％。

其中在A股的初始戰略配售股票數13.4億股、占A股初始發行量80％，創下科創板新高。參與戰略配售的投資者需承諾1至2年的限售期，為科創板歷史最嚴。

同時招股書上也顯示，下週四10月29日投資人可以參與螞蟻新股IPO申購。螞蟻在初始發行安排中，留出3.34億股供機構和個人投資者申購打新。按照慣例，最終的募資額將在螞蟻集團路演後最後確定。螞蟻將有相當大機率創下近年來全球最大規模的IPO，此前有市場消息稱其擬募資最高350億美元，A股也預料可能迎來第一家市值超過兆元的科技公司。

觀察螞蟻集團的上市，對A股市場來說意味A股結構以及生態有望迎來改變，特別是在螞蟻的示範下，A股也有望迎來屬於自己的「FAAMG」。

(旺報 )