台中市議員楊正中及李中昨日在市議會業務質詢，批台中市果菜批發市場總經理翁添滿「官員吃補、員工吃土」，長期自肥苛刻員工，搞得天怒人怨，要求農業局及政風處徹查並要他自動下台；翁添滿原回應虛心檢討，今傳出已口頭請辭。農業局長蔡精強說，他上午確實接獲翁添滿口頭表達辭意，未來仍將持續針對議員要求依規調查。

台中市果菜批發市場總經理翁添滿，昨天遭到藍營市議員李中及楊正中接連炮轟，指他苛刻員工疑似違反勞基法，還自報獎金自肥年薪破200萬是中市4大市場之最；議員李中、楊正中指他收到150多名業者和員工連署陳情，要求總經理下台，批他自肥搞得天怒人怨應自己主動下台。

台中市果菜公司董事長莊乃慧說，她去年底接任董事長，對於相關事件尚在了解中，昨日翁添滿有連繫跟她約今早針對議員質詢進行報告；她上午臨時有事延後碰面時間，翁尚未向她提辭職一事，董事會一切依法行事。

蔡精強指出，他確有接獲翁添滿來電表達辭意，因果菜公司總經理異動須由董事會討論決定，市府將啟動相關調查，如有違規違法依法處置。翁添滿昨日面對議員的接連指控，他於市議會中表示「並無此事、會虛心檢討」。

(中時 )