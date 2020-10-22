10月25日台灣光復節快到了，國民黨、中共分別辦紀念活動，搶話語權。國民黨前副祕書長蔡正元引據史料在臉書指出，光復節應與南北韓一樣訂為8月15日、日本二戰宣布投投詔書日。

蔡正元說1945年8月15日，日本昭和宣布投降詔書，依照「開羅宣言」及「波茨坦公告」的條件，向美國、英國、中國、蘇聯投降，也只向這四個國家投降。

他說，注意三點：第一、投降條件只限制於美國、英國、中國、蘇聯發布的「開羅宣言」和「波茨坦公告」的範圍，日本無權開立投降條件，所以叫無條件投降，而不是美、英、中、蘇沒有條件。

第二、昭和投降的對象只寫簡寫「中」，到了9月2日，日本政府「降伏文書」寫投降對象，美、英、蘇都寫明國號，只有中國沒有寫國號，而只寫「中國China」，沒有寫「中華民國」。

第三、投降的條件有：台灣、澎湖、滿洲復歸中國，庫頁島復歸蘇聯，所以從「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「昭和投降詔書」、「 日本降伏文書」等四份文件確立了投降條約，自1945年8月15日起，台灣復歸為中國領土，日本在台灣的殖民統治主權立即失效，所以台灣光復的日子應該是8月15日，不是10月25日。

他說，南韓、北韓也都以8月15日作為「光復節」，因為 1945年8月15日日本殖民統治主權當然無效，當時南韓的大韓民國、北韓的朝鮮民主主義人民共和國都尚未成立，但都以8月15日作為光復節，是有國際法的根據。

蔡正元表示，當時在中國各地的日本軍隊向中國軍隊的投降典禮，除了南京外，另有15個受降區，分別辦理投降典禮，時間也都不一致。台灣是第15個受降區，由陳儀接受安藤利吉投降，時間是1945年10月25日；陳儀就訂10月25日為「台灣光復節」。用軍隊受降日這種隨時可以變動的日子當作「光復節」，根本是陳儀私心自用、胡亂訂的日子，真正的台灣光復節，應該跟韓國、朝鮮一樣，都是8月15日。

(中時 )