華城電機看好台灣電動車產業發展趨勢，除打入特斯拉電動車充電設備供應鏈外，也將從充電設備製造商延伸為充電服務營運商，首座自有品牌EVALUE電動車充電站落腳台灣內湖，8月正式營運，先後在科學園區、購物中心、飯店及高爾夫球場等設置充電合作站，也參加台北國際汽車零配件展，直接與消費者溝通。

華城指出，今年前三季台灣電動車銷量年同期成長34％。除Tesla及BMW兩品牌外，Benz、Porsche、Volkswagen及Volvo等車廠也紛紛推出電動車款，宣告台灣電動車市場正式起飛。華城分析，電動車要能普及，首先仍須解決民眾對於駕駛電動車的里程焦慮，因此訂定發展「充電服務」的營運策略。

華城電機執行長許逸晟表示，從設備開發生產、大小型充電站建置，到充電營運平台與站點管理，華城都能提供最完整的客製化服務，多元化的商業模式是全台唯一。身為電動車充電服務營運商，華城將致力於擔任電動車普及化的關鍵推手。

華城表示，華城為建構完善的電動車充電網絡，預計2021年建置20座快充設備及240座城市充電設備，未來透過每年持續建站計畫，期望能實現2025年電動車環島不缺電目標。這次參加正在南港展覽二館舉行台北國際汽車零配件展，以電動車充電站為主題，會場展示EVALUE充電旗艦站概念。

華城指出，華城自有品牌EVALUE內湖充電旗艦站正式啟用，站內16個車位皆有充電設備，涵蓋1座30KW的DC直流快充樁及15座17.6kW的 AC交流充電樁，全站採無人化方式經營，可利用營運平台，監控旗艦站場域及遠端管理充電樁。華城為貼合物聯網科技化時代及電動車發展趨勢，開發電動車充電專用APP，方便車主查詢全台充電站與路線導航、設備規格、充電費率與充電明細，並透過APP直接完成線上繳費。本次國際汽車零配件展中，EVALUE準備平板電腦，讓參觀者能實際操作體驗APP的各項功能，現場同步展示DC直流快充樁、AC交流充電樁等設備。

華城表示，EVALUE為解除駕駛者里程焦慮的問題，與台灣賓士全方面合作，而為賓士電動車充電設備暨營運合作商外，今年陸續在全台各地佈局充電合作站，除台北內湖旗艦站外，目前也在建國高架停車場、桃園JC PARK春日館、新竹科學工業園區管理局轄屬六個園區(新竹、竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭、新竹生物醫學園區)、新竹關西老爺高爾夫球場、台中港酒店、阿里山優遊吧斯、高雄鳳頂高爾夫球場等地設置合作站。預計年底前也在台中中科大飯店、台中水雲端飯店、嘉義耐斯百貨、高雄漢神百貨、宜蘭新月廣場及安永心食館等地，完成充電站建置。

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