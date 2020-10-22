小資族也能買台積電，零股交易10月26日將開始在盤中交易，立委賴士葆22日建議應比照當沖的證交稅減半，來鼓勵小資者多參與零股交易，金管會主委黃天牧本來承諾等盤中零股交易上路半年再檢討，但在賴士葆要求下，同意上路三個月後，視交易量檢討證交稅是否要建議減半。

目前零股交易只能在盤後進行，為了增加年輕投資人參與台股投資，盤中零股交易將自本月26日開始，以一股為單位，讓小資族也可靠零股投資高價股，分享台股上漲的利潤，零股交易每三分鐘撮合一次，賴士葆表示目前台股前20支檔股票占指數50％，台積電一漲就占大盤的10％以上，聯發科也是，所以金管會應鼓勵大家可以零股交易來參與前20檔大型股的交易。

賴士葆表示目前零股交易是盤後交易，只占交易量的0.08~0.1％，若可比照當沖的證交稅減半，即0.3％降為0.15％，將有助提升零股交易量。

黃天牧回應，金管會將去研究此方案，但建議是否等盤中零股交易上路一段時間，如半年之後，看交易量，再來檢討，但賴士葆堅持半年太久，要求縮短為三個月。黃天牧亦回應，交易成本降低當然有助成交量，金管會也希望能提高零股交易量，所以會等制度上路三個月後來檢討是否建議證交稅減半。

(工商 )