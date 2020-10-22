台北民權扶輪社2019年慈善盃高球賽合影，該屆捐款16萬元幫助腦麻協會與台北市新活力自立生活協會。（台北民權扶輪社提供）

台北民權扶輪社將於23日上午舉行慈善盃高球聯誼賽，這項賽事已邁入第18個年頭，成為該社的重要傳承。今年有近百人參賽，地點在以山海美景著稱的新北石門北海高球場。

社長張志忠表示，賽事的目的除了藉由君子之爭來聯絡感情，主要是盼望回饋社會，達到「聯誼與公益結合」的宗旨。傍晚賽事結束將會頒獎給優勝者以及淨桿前5名，隨後舉行慈善晚會，並有摸彩活動。

慈善盃高球賽首屆在2003年，參賽人數逾200人，歷年捐款總額近500萬元。幫助的對象包括遲緩兒、癌友、青少年高球手、清寒學生與長者。今年捐贈花蓮門諾醫院儀器汰舊10萬元，更新急症與重症患者所需的設備。關懷彰化特教學校的地板滾球隊，讓多重障礙學生找到凝聚社群的愛好。

患有肌肉萎縮症的簡宗賢是地板滾球BC3級頂尖好手，他因咀嚼困難只能喝能量飲料，如欲用餐必須有人協助。他感謝民權扶輪社資助3萬元，紓解他交通住宿的開支，得以拋開壓力參加全國身心障礙運動會。社長張志忠為大家喊個「讚」，期盼貴賓們每年都能共襄盛舉，讓「俠義情懷共雲天，扶輪精神覽無遺。」

(中時新聞網)