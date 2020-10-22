由立法院長游錫堃主導的民進黨正國會系統，提出涉及國家領土變更、國家對外稱號新增台灣的修憲草案，儘管光是在綠營內部就不乏爭議，但正國會立委今進一步宣布將召開4場公聽會，要召集學者專家對敏感議題進行鋪墊；儘管正國會仍強調無關統獨，但預料仍將讓修憲過程湧現統獨之爭。

民進黨立委陳亭妃、黃秀芳、余天、莊競程、陳歐珀、蔡適應等正國會立委，今邀集時代力量立委邱顯智召開記者會，宣布將針對領土範圍、廢除省政府制度、降低修憲門檻、國家對外名稱等議題，召開4場公聽會。

針對敏感的修改國號議題，正國會目前提出的憲法修正草案，內容明訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任。」蔡適應表示，台灣應以台灣之名與世界同行，也就是參與國際組織或活動，都以台灣取代中華民國，以彰顯台灣是國家。

針對領土範圍，正國會的修憲草案則是將「中華民國領土，依其固有疆域」，改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。黃秀芳、莊競程均表示，要推動國土範圍的時俱進，就有必要廢除省政府的制度，一方面彰顯台灣「不代表全中國」，也避免讓「台灣省」的名稱造成國家意識的混淆。

邱顯智則表示，凱達格蘭學校前校長李鴻禧曾說，中華民國憲法就像大人穿著小孩的衣服，完全不符合現狀，如今終於到了有可能完成修憲的「重要修憲時刻」，朝野是該共同服膺民意，透過修憲推動台灣國家正常化。

(中時 )