10月25日台灣光復節快到了，國民黨前副祕書長張雅屏在網路影音頻道「Fun程式」發佈動畫影片，介紹台灣與南北韓「光復節」為何分別是10月25日、8月15日的由來，並提醒國人「放棄代表中國，就等同放棄台灣」。

張雅屏說，台灣光復節近年在民進黨政府「去中國化」的執政方針影響之下被刻意淡化，甚至傳出中國官方有意規劃慶祝台灣光復奪走話語權，加上在週休二日政策實施後，台灣光復節被修正為只紀念不放假的節日，讓民眾對此節日越來越陌生。

他說，網路影音頻道「Fun程式」發佈一支動畫影片介紹「台灣光復節」的由來，強調其實不只中華民國有台灣光復節，韓國有光復節、朝鮮也有祖國光復節，三個節日都是紀念對日戰爭的勝利，對於台灣、澎湖和朝鮮半島來說都是象徵著日據時代的結束，然而雖都是光復節，但相較朝鮮半島兩國的光復節在8月15日，只有台灣光復節是10 月25日，因此他特別在「Fun程式」頻道的影片（https：／／youtu.be／9jay71lL4hY）詳細說明兩者日期不同的原因。

張雅屏說，韓國光復節和朝鮮祖國光復節定在8月15日，因為這一天是為了紀念1945年8月15日第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日，台灣光復節是紀念1945年10月25日，台灣地區的受降典禮。民眾對於台灣光復節越來越陌生的原因，來自因應周休二日政策實施，於2000年12月修正台灣光復節，改為只紀念不放假的節日，也希望透過有趣的影片內容，讓民眾可以更了解台灣光復節的自由民主重大歷史意義。

張雅屏強調，國民黨辦光復節慶祝活動，邀請中華民國總統未果；民進黨政府以台灣回歸中華民國為由，痛批大陸慶祝台灣光復節。沒錯，只是 小綠綠們，你們知道在中日和約以及所有相關提到台灣歸屬的文件中，都提及台灣是交給代表「中國」的中華民國喔！若不想代表中國，那就抱歉啦！誰願意代表中國，誰才有發言權喔！

(中時 )